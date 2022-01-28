Події

01:45 28.01.2022

Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню та відведення військових від кордону

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Киргизстан та Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні, а також про відведення до місць дислокації додаткових сил та засобів, стягнутих до кордону, повідомила Прикордонна служба Киргизстану.

"За підсумками переговорів повноважного представника президента Киргизстану в Баткенській області Абдікаріма Алімбаєва і прикордонного представника республіки по Баткенському напрямку Киялбека Толонбаєв з губернатором Согдійської області Таджикистану Раджаббою Ахмадзода та прикордонних представників республіки досягнуто домовленостей про повне припинення вогню, та про відведення кожної із сторін додаткових сил та засобів, стягнутих до кордону, до місць постійної дислокації", - повідомили у відомстві у п'ятницю.
Також у ході переговорів сторони домовилися про відкриття руху автошляхом Баткен-Ісфана (Киргизстан), а також спільне патрулювання співробітниками правоохоронних органів Киргизії Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.

У переговорах також взяли участь представники правоохоронних органів Киргизстану та Таджикистану.

Раніше в четвер у Прикордонній службі Киргизстану повідомили, що ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася через перекриття дороги Баткен - Ісфана. Після переговорів між прикордонними представниками Киргизстану та Таджикистан ділянку дороги було відкрито. Але потім розпочалася перестрілка між підрозділами прикордонних військ Киргизії та Таджикистану. Стрілянина йшла в місцевостях Торт–Кочо та Чир–Добо. Таджицька сторона використовувала міномети та гранатомети. За даними МОЗ Киргизії, під час перестрілки поранення отримали семеро людей. За даними МНС Киргизстану з прикордонної з Таджикистаном зони вже евакуйовано майже 1,5 тис. людей.

Про постраждалих серед військових та мирних громадян також заявляє таджикська сторона.

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