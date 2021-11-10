Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

Кабинет министров Украины 10 ноября постановлением "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак" внес изменения в Порядок и правила в проведение обязательного страхования ответственности собственников собак за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Постановлением утвержден "Перечень опасных пород собак" включающих 52 породы, в то время как аналогичный перечень, закрепленный додатком 1 Постановления правительства от 2002 года, включал 88 пород.

Согласно принятому постановлению, заключение договора страхования является обязательным при регистрации или перерегистрации животного.

Согласно пояснительной записке к постановлению целью его принятия является реализация положения Закона Украины от 15 июля 2021 года "О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского союза в сфере охраны животного и растительного мира", который вводится в действие 8 ноября 2021 года.