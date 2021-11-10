События

14:22 10.11.2021

Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

1 мин читать
Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

 Кабинет министров Украины 10 ноября постановлением "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак" внес изменения в Порядок и правила в проведение обязательного страхования ответственности собственников собак за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Постановлением утвержден "Перечень опасных пород собак" включающих 52 породы, в то время как аналогичный перечень, закрепленный додатком 1 Постановления правительства от 2002 года, включал 88 пород.

Согласно принятому постановлению, заключение договора страхования является обязательным при регистрации или перерегистрации животного.

Согласно пояснительной записке к постановлению целью его принятия является реализация положения Закона Украины от 15 июля 2021 года "О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского союза в сфере охраны животного и растительного мира", который вводится в действие 8 ноября 2021 года.

Теги: #порода #собаки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:11 03.11.2021
В австрийской армии служебных собак тренируют определять коронавирус

В австрийской армии служебных собак тренируют определять коронавирус

22:44 16.10.2021
В Харькове пенсионерку загрызли собаки, полиция открыла дело

В Харькове пенсионерку загрызли собаки, полиция открыла дело

17:34 11.07.2021
Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

17:24 09.03.2021
Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома – СМИ

Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома – СМИ

15:32 27.02.2021
Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

15:15 29.01.2021
В США начинают использовать собак на спортивных мероприятиях для выявления заболевших COVID-19 зрителей

В США начинают использовать собак на спортивных мероприятиях для выявления заболевших COVID-19 зрителей

13:07 29.12.2020
Кинологический центр Госпогранслужбы в 2020 году вырастил почти 60 щенков

Кинологический центр Госпогранслужбы в 2020 году вырастил почти 60 щенков

09:36 26.12.2020
Центнер наркотиков и более 400 нарушителей. Собаки пограничников "отчитываются" об успехах-2020

Центнер наркотиков и более 400 нарушителей. Собаки пограничников "отчитываются" об успехах-2020

16:08 05.10.2020
Финский эксперт поделилась с украинскими специалистами опытом подготовки собак-нюхачей для выявления COVID-19

Финский эксперт поделилась с украинскими специалистами опытом подготовки собак-нюхачей для выявления COVID-19

20:01 22.09.2020
В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины уволило Чечеткина с должности главы ГСЧС

Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

Система здравоохранения Киева работает на пределе своих возможностей - Кличко

В Киеве ученики 1-4 классов продолжат обучение в дистанционной форме

Заседание СНБО будет посвящено ситуации на границе с Беларусью - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны, командование ВСУ и народные депутаты вместе придали импульс выполнению плана оборонных закупок – Резников

Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к энергосистеме

Кабмин утвердил новый инструмент госполитики на базе принципов и подходов Results-Based Management - Шмыгаль

Правительство Украины уволило Чечеткина с должности главы ГСЧС

В Украине появится премия президента "Волонтер года"

НАБУ: получение Бюро нового статуса требует изменений в ряд документов, находящихся в компетенции Кабмина

В Киево-Могилянской бизнес-школе состоялся выпуск участников программы стратегического лидерства в секторе безопасности и обороны

Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

Вакцинированные украинцы могут въезжать в Чехию на прежних условиях

Госпогранслужба не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА