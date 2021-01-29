В США начинают использовать собак на спортивных мероприятиях для выявления заболевших COVID-19 зрителей

Спортивные клубы в США постепенно готовятся к использованию служебных собак для выявления заразившихся коронавирусом COVID-19 зрителей на матчах, передают западные СМИ.

В частности, пионером в этой сфере выступил баскетбольный клуб НБА "Майами Хит". В этом клубе уже на следующей неделе намерены начать пускать зрителей на "домашние" матчи. Последние месяцы баскетболисты из-за пандемии коронавируса играли при пустых трибунах.

На сайте команды из Майами подчеркивается, что отныне все зрители на входе должны будут ответить на вопросы по поводу их самочувствия. Затем им нужно будет пройти мимо специально обученных собак. Если животное почувствует запах, указывающий на заражение COVID-19, оно сядет прямо перед вызвавшим подозрения зрителем, поясняют американские СМИ.

Кроме того, клуб подготовил специальные помещения для зрителей, которые почувствуют себя плохо во время матча.

Любители спорта в США теперь ожидают, что похожие меры будут принимать и другие клубы. Однако, как отмечает The Guardian, неясно, как быстро в стране смогут подготовить достаточное число служебных собак, способных "унюхать" коронавирус.

В частности, многих интересует, можно ли подготовить собак на Супербоул - финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) 7 февраля 2021 года. Этот матч по американскому футболу - одно из главных спортивных мероприятий года в США. В этом году планируется, что на стадионе во Флориде будут присутствовать только 22 тыс. зрителей - 7,5 тыс. из них - вакцинированные от коронавируса медики. Стадион Raymond James, на котором пройдет матч, вмешает гораздо больше зрителей, однако из-за коронавируса организаторы решили сильно ограничить их число.

Использование служебных собак в качестве "детекторов" COVID-19 активно прорабатывают в последние месяцы и в Европе.

Так, в четверг компания Italpol провела демонстрацию в римском аэропорту "Фьюмичино" того, как подготовленные ею служебные собаки могут выявлять пассажиров, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг итальянское телевидение.

Компания провела демонстрацию работы собак в одном из терминалов в зоне прилетов аэропорта. В дальнейшем планируется использовать этих собак уже не на демонстрациях, а для работы с реальными пассажирами.

В Italpol пояснили, что на то, чтобы научить собаку по запаху определять людей, которые могли заразиться COVID-19, уходит шесть-восемь недель. Одним из плюсов такого метода в том, что собака может быстро определить потенциального заболевшего, даже если у него нет никаких симптомов. Итальянские кинологи пояснили, что обучение проходит в игровой форме: собакам в случае успешного обнаружения "запаха" коронавируса дают поиграть с мячиком.

Кинологи во Франции, Финляндии ранее также успешно подготовили собак, способных определять заразился ли человек COVID-19. Дрессировка основана на том, что у людей с COVID-19 - особый запах, который собаки с хорошим нюхом способны уловить. Задача кинолога - добиться того, чтобы собака реагировала именно на этот запах и четко предупреждала об обнаружении потенциального заболевшего.