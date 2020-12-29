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13:07 29.12.2020

Кинологический центр Госпогранслужбы в 2020 году вырастил почти 60 щенков

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Кинологический центр Госпогранслужбы в 2020 году вырастил почти 60 щенков

В 2020 году 430 украинских пограничников завершили обучение в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы - единственном в Украине, где обучают кинологов и четвероногих охранников государственной границы.

"Среди выпускников 125 срочников-кинологов, которые уже стоят на страже государственных рубежей в паре с четвероногими помощниками. Также на базе центра прошли подготовку 9 представителей других правоохранительных органов, в частности Управления госохраны Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, в школе вырастили и подготовили для службы на границе 58 щенков.

Подготовка служебных собак осуществляется по двум направлениям. "Специальные служебные собаки умело и безошибочно обнаруживают оружие, взрывоопасные вещества, наркотические средства и с недавних пор табачные изделия. Поисковые служебные собаки помогают выявлять и задерживать нарушителей как в пунктах пропуска, так и на зеленом участке границы. Такие четвероногие помощники способны выявить нарушителя в транспортных средствах и грузах и идти по следу десятки километров", - отмечено в сообщении.

Теги: #подготовка #собаки #кинологи
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