В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

Аэропорт в столице Финляндии на этой неделе запустит пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак, сообщают европейские СМИ.

В эксперименте будут задействованы 16 собак - по четыре собаки в одну смену.

Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, прошедшие специальные тренировки служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью.

Ранее сообщалось, что ученые в Финляндии пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом.

По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.