Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

Служебные собаки Кинологической службы Государственной пограничной службы Украины впервые в истории страны примут участие в военном параде, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье.

"Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, в Великих Мостах Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

Отмечается, что все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе.

"Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - резюмируют пограничники.