В австрийской армии служебных собак тренируют определять коронавирус, сообщает во вторник газета Kleine Zeitung.

"В настоящее время помимо первой тренированной на определение коронавируса собаки Фэнтези есть еще одна собака, ротвейлер, которого учат тому же самому", - цитирует газета слова представителя армейского кинологического центра Отто Копича.

Услугами собак пользуются "в тестовом" режиме, который будет длиться около года, само обучение длится более полугода. На "службу" в армию их брать не планируют, тренировки длятся в научных целях, указывает издание.