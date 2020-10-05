Финский эксперт поделилась с украинскими специалистами опытом подготовки собак-нюхачей для выявления COVID-19

В Консультативной миссии Евросоюза в Украине (КМЕС) в понедельник для украинских специалистов провели вебинар с финским экспертом по вопросам дрессировки служебных собак и развития их способности выявлять людей, инфицированных COVID-19.

Как сообщается на сайте КМЕС в Украине, главным докладчиком выступила профессор Хельсинкского университета Анна Хельм-Бьоркман, ведущий финский эксперт в сфере подготовки собак-нюхачей для выявления болезней.

Участниками вебинара от украинской стороны стали Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба и Министерство здравоохранения.

В КМЕС напомнили, что Финляндия в сентябре запустила пилотный проект в аэропорту Хельсинки с участием специально натренированных служебных собак, которые способны обнаруживать коронавирус. Собаки-нюхачи уже продемонстрировали отличные результаты работы: они точно выявляют пассажиров-носителей активной коронавирусной инфекции COVID-19.

Служебные собаки, которые работают в аэропорту Хельсинки, могут выявлять коронавирус в образцах пота, собранных на салфетку у пассажиров, въезжающих в страну. Собаке достаточно 10 секунд, чтобы выявить инфицированного COVID-19. После этого пассажира приглашают пройти бесплатный ПЦР-тест в медицинском центре на территории аэропорта.

"Дрессировка служебных собак для обнаружения COVID-19 - это действительно новаторская инициатива, и мы в КМЕС радуемся возможности помочь в обмене опытом и рассказать о ней в Украине. Мероприятие проходит в рамках поддержки, которую оказывает Консультативная миссия ЕС украинским партнерам в борьбе с пандемией. Уже в ближайшее время мы надеемся развить эту инициативу", - отметил председатель КМЕС Антти Хартикайнен.

Заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук заметила: "Поскольку пандемия делает систему безопасности более уязвимой, мы вынуждены искать новые методы реагирования и предотвращения распространения вируса. Именно поэтому новый опыт имеет такое большое значение. Мы надеемся, что практика использования служебных собак для выявления лиц, инфицированных COVID-19, может приблизить нас к решению проблемы предотвращения распространения вируса и защиты государственных границ".