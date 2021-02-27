Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

Два бульдога американской певицы Леди Гаги были найдены живыми и здоровыми, сообщает "Би-би-си". Собак похитили в среду, 24 февраля, злоумышленники выстрелили в ассистента певицы, который выгуливал животных, и забрали собак.

Райан Фишер до сих пор находится в больнице Лос-Анджелеса, но сообщается, что угрозы его жизни нет и он должен поправиться. Он выгуливал трех бульдогов Леди Гаги, злоумышленники смогли забрать лишь двух собак.

Как именно были возвращены собаки, неизвестно. Associated Press сообщает, что женщина принесла животных в полицейский участок Лос-Анджелеса. По данным правоохранительных органов, она не имеет отношения к похищению собак. Представители Леди Гаги подтвердили, что это именно бульдоги певицы.

Сама американская звезда ранее предлагала награду в $500 тысяч тому, кто вернет ее собак живыми и здоровыми. Неизвестно, получит ли кто либо эти деньги.

В настоящее время Леди Гага находится в Италии на съемках фильма.