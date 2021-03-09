События

17:24 09.03.2021

Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома – СМИ

1 мин читать
Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома – СМИ

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена были вывезены из Белого дома из-за агрессивного поведения одной из них по отношению охране и обсуживающему персоналу, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

По имеющимся данным, овчарка по кличке Мейджор, которой три года, сильно укусила одного из сотрудников Секретной службы.

В связи с серьезностью инцидента на прошлой неделе собаки были отправлены из Белого дома в семейный дом Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Источники сообщили телеканалу, что Мейджор постоянно гавкал, гонялся и набрасывался на обслуживающийся персонал и сотрудников службы безопасности Белого дома.

При этом старшая собака по кличке Чемп, которой уже 13 лет, вела себя вполне спокойно, не проявляла никаких агрессивных действий по отношению к охране и обслуживающему персоналу. Обе овчарки переехали в Белый дом через четыре дня после инаугурации Байдена в январе.

Теги: #белый_дом #собаки #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:33 08.03.2021
Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

12:58 07.03.2021
Белый дом рассматривает вопрос о создании структуры по противодействию крупным кибератакам

Белый дом рассматривает вопрос о создании структуры по противодействию крупным кибератакам

19:10 05.03.2021
Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

19:03 05.03.2021
Американцы довольны работой Байдена - опрос

Американцы довольны работой Байдена - опрос

20:42 03.03.2021
Байден продлил на год санкции против РФ, введенные из-за Украины

Байден продлил на год санкции против РФ, введенные из-за Украины

11:22 03.03.2021
Байден отзывает кандидатуру Танден на пост главы административно-бюджетного управления

Байден отзывает кандидатуру Танден на пост главы административно-бюджетного управления

06:04 03.03.2021
США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

17:01 02.03.2021
Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

23:25 27.02.2021
Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

15:32 27.02.2021
Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

Столичные правоохранители изъяли более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет, изготовленных из опасного сырья

Кличко ко дню рождения Тараса Шевченко открыл его памятник во Флоренции

Аваков и посол Италии в Украине обсудили шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами

Украинские правоохранители сообщили о подозрении группе крымчан, которые в 2014 году похищали сторонников Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА