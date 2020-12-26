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09:36 26.12.2020

Центнер наркотиков и более 400 нарушителей. Собаки пограничников "отчитываются" об успехах-2020

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Центнер наркотиков и более 400 нарушителей. Собаки пограничников "отчитываются" об успехах-2020

Служебные собаки украинских пограничников с начала 2020 года помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать более четырехсот нарушителей, сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

По данным ведомства, в течение 11 месяцев пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей, обнаружили 164 единицы оружия и 6,6 тыс. боеприпасов, а также более 100 кг наркотических средств и более 40 тыс. таблеток наркотического действия.

В "активе" четвероногих помощников - почти 1,3 млн пачек сигарет и контрабандный товар на сумму более 5,6 млн грн.

В настоящее время в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород. Часть из них привлечена к службе в районе проведения операции Объединенных сил. Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы в Великих Мостах Львовской области. Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств.

В ведомстве отметили, что в среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников. "Несмотря на передовые технологии, лучше, чем собаки, обнаружить наркотики или взрывчатку не может никто", - говорят в Госпогранслужбе.

Теги: #работа #собаки #пограничники
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