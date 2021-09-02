События

10:38 02.09.2021

Госрыбагентство выпустило 195 тыс. мальков форели в реки карпатского региона

1 мин читать
Госрыбагентство выпустило 195 тыс. мальков форели в реки карпатского региона

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентство) за период 30-31 августа выпустило в бассейны рек Прут и Днестр с притоками (Черновицкая и Ивано-Франковская обл.) общим весом 617 кг, сообщило ведомство на сайте.

По его данным, в рамках кампании по зарыблению в Черновицкой области выпущено 105,9 тыс. экз. мальков форели общим весом 333,5 кг, а в Ивано-Франковской – 88,6 тыс. экз. общим весом 283,5 кг.

Ведомство уточнило, что рыбопосадочный материал выращен рыбзаводом "Лопушно" (Львовская обл.) за государственные средства. С 2010 года предприятие вырастило и выпустило в реки карпатского региона почти 925 тыс. экз. мальков данного вида для формирования репродуктивного ядра, необходимого для создания стабильной популяции.

Госрыбагентство напомнило, что форель - редкий вид лососевых рыб, запрещенный к вылову в Украине.

Как сообщалось, форельный завод "Лопушно" за 30 лет заселил в карпатские водоемы свыше 5 млн экземпляров лососевых рыб.

Госрыбагентство в июле начало кампанию по зарыблению Днепра, в рамках которой в Херсонской области в течение месяца было выпущено 1,3 млн мальков рыб трех краснокнижных видов: 1,1 млн экземпляров стерляди, 150 тыс. - российского осетра и 50 тыс. – севрюги. Впервые за 30 лет данные виды выпускаются в Днепр одновременно.

Теги: #форель #госрыбагентство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 22.03.2021
Госрыбагентство запретило с 1 апреля нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины

Госрыбагентство запретило с 1 апреля нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины

12:16 22.02.2021
Кабмин переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство Минагрополитики

Кабмин переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство Минагрополитики

13:34 24.07.2019
Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

11:49 09.04.2019
Разрешение на спецводопользование можно оформить онлайн

Разрешение на спецводопользование можно оформить онлайн

16:56 14.12.2018
Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

18:37 24.10.2018
Украинские рыбаки могут потерять часть своего промысла на Азовском море из-за срыва работы комиссии по рыбоводству

Украинские рыбаки могут потерять часть своего промысла на Азовском море из-за срыва работы комиссии по рыбоводству

18:00 27.09.2018
В Киевское водохранилище выпустили 600 тыс. мальков растительноядных рыб и 5тыс. щуки

В Киевское водохранилище выпустили 600 тыс. мальков растительноядных рыб и 5тыс. щуки

09:33 25.05.2018
В запорожскую акваторию Каховского водохранилища и в Днепр выпустили 20 тыс. мальков судака и 150 тыс. мальков щуки

В запорожскую акваторию Каховского водохранилища и в Днепр выпустили 20 тыс. мальков судака и 150 тыс. мальков щуки

11:13 03.05.2018
Суд оштрафовал замглавы Госрыбагентства Кравченко за начисление премий своей бывшей жене

Суд оштрафовал замглавы Госрыбагентства Кравченко за начисление премий своей бывшей жене

11:17 02.01.2018
Кабмин уполномочил Госрыбагентство регистрировать рыбацкие суда

Кабмин уполномочил Госрыбагентство регистрировать рыбацкие суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

Адвокат Фирташа просит президентов США и Украины отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте

Байден и Зеленский провели очень откровенный разговор "без реверансов" – Кулеба

Зеленский 2 сентября в Калифорнии проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Вашингтоне с участием Зеленского открыт "Украинский дом"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА