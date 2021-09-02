Госрыбагентство выпустило 195 тыс. мальков форели в реки карпатского региона

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентство) за период 30-31 августа выпустило в бассейны рек Прут и Днестр с притоками (Черновицкая и Ивано-Франковская обл.) общим весом 617 кг, сообщило ведомство на сайте.

По его данным, в рамках кампании по зарыблению в Черновицкой области выпущено 105,9 тыс. экз. мальков форели общим весом 333,5 кг, а в Ивано-Франковской – 88,6 тыс. экз. общим весом 283,5 кг.

Ведомство уточнило, что рыбопосадочный материал выращен рыбзаводом "Лопушно" (Львовская обл.) за государственные средства. С 2010 года предприятие вырастило и выпустило в реки карпатского региона почти 925 тыс. экз. мальков данного вида для формирования репродуктивного ядра, необходимого для создания стабильной популяции.

Госрыбагентство напомнило, что форель - редкий вид лососевых рыб, запрещенный к вылову в Украине.

Как сообщалось, форельный завод "Лопушно" за 30 лет заселил в карпатские водоемы свыше 5 млн экземпляров лососевых рыб.

Госрыбагентство в июле начало кампанию по зарыблению Днепра, в рамках которой в Херсонской области в течение месяца было выпущено 1,3 млн мальков рыб трех краснокнижных видов: 1,1 млн экземпляров стерляди, 150 тыс. - российского осетра и 50 тыс. – севрюги. Впервые за 30 лет данные виды выпускаются в Днепр одновременно.