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14:33 10.11.2021

Кабмин назначил главой Госрыбагентства замдиректора Госцентра занятости

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Кабмин назначил главой Госрыбагентства замдиректора Госцентра занятости

Кабинет министров назначил на должность главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Артема Рипенко, ранее занимавшего должность заместителя директора Государственного центра занятости.

Решение о его назначении принято на заседании правительства в среду, сообщил руководитель Секретариата депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, Кабмин в октябре определил Рипенко победителем конкурса на указанную должность.

Согласно данным на сайте Государственного центра занятости, Рипенко работал замдиректора Госцентра занятости с мая 2021 года, а до этого занимал должности помощника патронатной службы Государственного бюро расследований в Киеве, директора юрдепартамента Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, с мая 2016 года по март 2020 года возглавлял Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции.

Согласно его декларации в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), за 2020 год Рипенко получил 95,2 тыс. грн заработной платы и 1,53 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью. Также он задекларировал 1,43 млн грн на банковских счетах.

Теги: #госрыбагентство #глава
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