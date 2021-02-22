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12:16 22.02.2021

Кабмин переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство Минагрополитики

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Кабмин переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство Минагрополитики

Восстановленное Министерство аграрной политики и продовольствия получит в управление Госслужбу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентств), соответствующее постановление Кабинете министров №124 от 17 февраля опубликовано на его сайте.

Этим документом правительство также утвердило положение о Минагрополитики, уменьшив ряд соответствующих полномочий Минэкономики, и расположение восстановленного министерства по адресу ул.Крещатик, 24, где оно ранее и находилось.

Как сообщалось, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбe и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Решение о восстановлении Минагрополитики было принято в конце 2020 года. По словам его главы Романа Лещенко, работа министерства в полноценном режиме планируется с 1 марта 2021 года. Правительство определило его численность в 203 человека.

Теги: #госрыбагентство #госгеокадастр
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