Информация о земельных паях появилась на публичной кадастровой карте

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра добавила новый слой данных на публичную кадастровую карту, содержащий данные о земельных паях, выделенных работникам бывших коллективных хозяйств, сообщило ведомство.

По данным ведомства, портал на текущий момент содержит 43,22 тыс. привязанных к местности цифровых растровых изображений планов приватизации относительно 6,5 тыс. коллективных сельскохозяйственных предприятий.

Госгеокадастр уточнил, что органы местного самоуправления смогут использовать такую информацию для проведения инвентаризации и аудита земельных ресурсов, выявления свободных или занятых земель при принятии решений о предоставлении разрешения на безвозмездную приватизацию, а также позволит избежать наложения границ одних участков на другие при формировании новых земельных участков.

Эти данные также будут полезны при разработке комплексных планов пространственного развития территорий общин, поскольку до 2025 года все неистребованные паи должны быть переданы в коммунальную собственность.

Как сообщалось, в августе этого года Госгеокадастр добавил новый слой данных о нуждающихся в консервации земельных участках на публичную кадастровую карту.