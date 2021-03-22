Экономика

12:28 22.03.2021

Госрыбагентство запретило с 1 апреля нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины

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Госрыбагентство запретило с 1 апреля нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины

Госагентство рыбного хозяйства (Госрыбагентство) ввело запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины с 1 апреля, говорится в сообщении ведомства.

Госагентство напомнило, что на период массового хода и нереста рыбы запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке, дноуглубительные, взрывные работы и добыча стройматериалов.

Помимо этого, усиливается контроль Госрыбагентства над работой водозаборных сооружений.

Ведомство уточнило, что разрешен вылов до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных для вылова рыбы местах.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №124 от 17 февраля переподчинил Госрыбагентство и Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в управление восстановленному Министерству аграрной политики и продовольствия.

Теги: #госрыбагентство #нерест #запреты
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