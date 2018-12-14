Экономика

16:56 14.12.2018

Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

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Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море, если украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства не согласует допустимый улов промышленных видов рыб и объемы их изъятия в 2019 году, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как пояснили в ведомстве агентству "Интерфакс-Украина", украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море и Керченском проливе по результатам заседаний должна подписать протокол, которым среди прочего закрепляет общий допустимый улов основных промысловых видов рыб и объемы их изъятия в следующем год.

"Отсутствие протокола лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле. Такое положение дел, с учетом текущей ситуации в Азовском море, может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, к усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего вылова водных биоресурсов", - указано в ответе Госрыбагентства.

В то же время, ведомство "принимает все необходимые меры для защиты украинских рыбаков", в частности, проводит консультации с центральными органами исполнительной власти для создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

Как сообщалось, работа комиссии по рыболовству была заблокирована в октябре. На заседании данной комиссии народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, незаконно посещавшего временно оккупированный Россией Крым. Также, посетивший заседание рыбкомиссии нардеп Сергей Высоцкий (фракция "Народный фронт") сообщил, что усилиями парламентариев "заседание комиссии сорвано".

По данным Госрыбагентства, в Азовском море работает около 90 рыболовецких предприятий. В прошлом году украинские рыбаки в Азовском море выловили и переработали более 37 тыс. тонн продукции.

Теги: #госрыбагентство #азовское_море
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