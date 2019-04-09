Разрешение на спецводопользование можно оформить онлайн

Разрешение на специальное водопользование (в частности, забор воды, сброс сточных вод объемом свыше 5 куб. м в сутки) можно оформить и аннулировать онлайн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

По данным пресс-службы, сервис доступный на сайте Госводагентства и на "Урядовом портале" в разделе электронные услуги.

Как отметили в Госрыбагентстве, электронное оформление разрешений позволить сэкономить время, сделает услугу более прозрачной, а также сократит количество отказов в связи с ошибками в анкетах, поскольку в онлайн-форме все расчеты автоматизированы. Кроме того, водопользователь может предоставить доступ к онлайн-заявке проектной организации, с которой он сотрудничает. Проектная организация заполнит нормативные расчеты, водопользователь заверит данные е-подписью и направит заявку на рассмотрение.

Разрешения на специальное водопользование выдает Госводагентство.

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