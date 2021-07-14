События

17:08 14.07.2021

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

3 мин читать
КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Украины об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщает Верховный суд.

"Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Александра Тупицкого к президенту Украины, признал противоправным и отменил указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении Верховного суда, размещенном на странице в Фейсбуке.

По информации Верховного суда, решение принято 14 июля.

Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

В Верховном суде отмечают, что основания и порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда Украины определены в ст. 149-1 Конституции Украины и ст. 20 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основной закон Украины не предусматривает", - поясняют в Верховном суде.

В частности, коллегия судей считает необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины как на правовое основание для подписания оспариваемого указа, поскольку "указанные положения не регламентируют отношений по формированию состава Конституционного суда Украины, а определяют полномочия Президента Украины относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящимся к его компетенции".

В Верховном суде подчеркивают, что основным мотивом для издания оспариваемого указа послужило то, что "истец и некоторые другие судьи Конституционного суда Украины голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020, принятие которого имело следствием потерю силы ряда норм антикоррупционного законодательства и привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

"Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу указанного выше решения Конституционного суда Украины, отмечает, что издание президентом Украины на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного суда Украины", - резюмируют в Верховном суде.

Решение КАС ВС может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

 

Теги: #тупицкий #верховный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 14.07.2021
Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС – Подоляк

Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС – Подоляк

15:10 14.07.2021
Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

17:28 01.07.2021
Тупицкий подал иск против КС из-за невыплаты вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

Тупицкий подал иск против КС из-за невыплаты вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

15:56 05.06.2021
Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

18:49 01.06.2021
Венедиктова о деле Тупицкого: мы будем идти с мерой пресечения уже в судебном процессе

Венедиктова о деле Тупицкого: мы будем идти с мерой пресечения уже в судебном процессе

10:50 27.05.2021
Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

12:13 25.05.2021
Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора

Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора

09:38 13.05.2021
ГБР проводит обыски в доме Тупицкого

ГБР проводит обыски в доме Тупицкого

11:11 12.05.2021
Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

17:21 11.05.2021
КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" завершила реконструкцию колеи в зону отчуждения ЧАЭС

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Украина и Венгрия вскоре подпишут cоглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом государственном гербе

Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

"Укрзализныця" за 6 мес. перевезла на 22% больше пассажиров в дальнем сообщении

В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

Кабмин уволил Тахтая с должности госсекретаря МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА