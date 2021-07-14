КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Украины об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщает Верховный суд.

"Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Александра Тупицкого к президенту Украины, признал противоправным и отменил указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении Верховного суда, размещенном на странице в Фейсбуке.

По информации Верховного суда, решение принято 14 июля.

Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

В Верховном суде отмечают, что основания и порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда Украины определены в ст. 149-1 Конституции Украины и ст. 20 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основной закон Украины не предусматривает", - поясняют в Верховном суде.

В частности, коллегия судей считает необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины как на правовое основание для подписания оспариваемого указа, поскольку "указанные положения не регламентируют отношений по формированию состава Конституционного суда Украины, а определяют полномочия Президента Украины относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящимся к его компетенции".

В Верховном суде подчеркивают, что основным мотивом для издания оспариваемого указа послужило то, что "истец и некоторые другие судьи Конституционного суда Украины голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020, принятие которого имело следствием потерю силы ряда норм антикоррупционного законодательства и привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

"Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу указанного выше решения Конституционного суда Украины, отмечает, что издание президентом Украины на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного суда Украины", - резюмируют в Верховном суде.

Решение КАС ВС может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.