Степанов: способность медсистемы предоставлять помощь является критерием введения локдауна

Министерство здравоохранения Украины при введении карантинных ограничений исходит из способности медицинской системы предоставлять медпомощь, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Перед введением ограничений мы опираемся на один показатель – способность медицинской системы предоставлять помощь. Если посмотреть, то по состоянию на пятницу при общем количестве 55,886 тыс. выделенных под COVID-19 коек занято 27,887 тыс. коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на введение локдауна", - сказал он.

"После введения карантина выходного дня мы рассчитывали на снижение динамики заболеваемости COVID-19. На следующей неделе, думаю, мы сможем четко сказать, достигли ли мы этого эффекта", - добавил министр.