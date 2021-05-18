Политика

19:40 18.05.2021

Степанов был не в состоянии обеспечивать стратегическое развитие украинской медицины в будущем - советник руководителя Офиса президента

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Степанов был не в состоянии обеспечивать стратегическое развитие украинской медицины в будущем - советник руководителя Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Украина Михаил Подоляк считает, что бывший министр здравоохранения Максим Степанов не имел системного видения медицинской отрасли и не мог предложить ее стратегического развития в будущем.

"Степанов не мог обеспечивать стратегическим перспективу, дать четкое понимание, как будет развиваться отрасль в последующие годы. Без этого пришлось бы бесконечно исправлять текущие ошибки, которых не было бы конца. Так или иначе, время требует системных решений", - заявил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Подоляка, Степанов обладал преимущественно тактическими навыками решения отраслевых вопросов.

"На мой взгляд, Максим Владимирович Степанов - это больше менеджер для решения проблем "здесь и сейчас". Он скорее о тактике, а не о системном видении отраслевой перспективы", - отметил он.

"Безусловно, важно и то, и другое. Но ... тактической проблематики, с тем же ковидом, у нас постоянно много, но нужны и стратегические инициативы по модернизации всей системы здравоохранения. Потому что это о будущем и о предотвращении раз ситуационных кризисов и тем же SARS-2. Сейчас с этим есть проблемы", - добавил Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса президента, от министра в настоящее время нужно больше, чем "только реакция по факту на резонансное событие".

"Нужно научить систему здравоохранения превентивно предотвращать кризисы. Тем более, что мы уже точно можем планировать на более велики сроки, хорошо понимая развитие ситуации с новейшими инфекциями", - сказал он.

В то же время, Подоляк уточнил, что "прерогатива оценки результатов работы операционных менеджеров, прежде всего, является зоной ответственности премьер-министра и парламентского большинства".

"Абсолютно нормально, когда при возникновении сомнений в дальнейшей эффективности того или иного министра, вносятся соответствующие кадровые предложения", - подытожил Подоляк.

Теги: #медицина #степанов
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