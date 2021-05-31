Политика

19:13 31.05.2021

В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

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В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

Временная следственная комиссия для расследования детальности бывшего министра здравоохранения Максима Степанова может быть создана в Верховной Раде, сообщила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Мы требуем аудита Министерства здравоохранения по поводу закупок, которые были сделаны, и аудита затраченных средств", – сказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, новый глава Минздрава (Виктор Ляшко – ИФ) поддержал эту идею и заявил о том, что аудит будет сделан самым ведомством. Мы ожидаем, что он состоится. Если же нет, то создадим временную следственную комиссию (ВСК), на основе результатов работы которой будут подаваться заявления в правоохранительные органы. Но мы надеемся, что господин Ляшко сам заинтересован в том, чтобы, скажем, разделить ответственность за то, что происходило до него, и за то, что есть сейчас", - добавила она.

Рудик подчеркнула, что фракция "Голос" готова подождать на протяжении недели сообщение о начале такого аудита от Минздрава, прежде чем инициировать создание соответствующей ВСК в парламенте.

Как сообщалось, украинский парламент во вторник отправил в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, который занимал эту должность с 30 марта 2020 года, а 20 мая Рада назначила главой Минздрава бывшего замглавы ведомства, главного санитарно-эпидемиологического врача Виктора Ляшко.


Полная версия интервью с Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #степанов #вск #парламент
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