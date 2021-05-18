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21:23 18.05.2021

Модерна предлагала Украине неприемлемые условия на покупку вакцины

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Модерна предлагала Украине неприемлемые условия на покупку вакцины

Фармкомпания Moderna во время переговоров о покупке вакцины, которые проводило Министерство здравоохранения, предлагала Украине условия, которые были  неприемлемы по срокам поставки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не было никакого контакта на закупку Модерны. У нас были контакты с этой компанией, но те условия, которые они предложили, в первую очередь, по срокам поставки, нас не устроили", - сказал он в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" во вторник вечером.

"Мы общались с двумя американскими компаниями – Pfizer и Модерной. С Модерной мы никуда не продвинулись, потому, что сроки поставки, которые они нам предложили, были неприемлемы. Сроки, объемы которые они нам предлагали, я даже о ценовых показателях не говорю, нас не устроили", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что с Pfizer Минздрав начал общаться в августе 2020 года.

"Это была тяжелейшая история, мы не могли их пробить. Движение после моего разговора с министерством здравоохранения США хоть как-то начало двигаться в этом направлении, но они предлагали сроки поставки не раньше третьего квартала 2021 года в лучшем случае", - сказал он.

Степанов отметил, что переговоры с Pfizer шли "очень медленно" до телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором этой фармкомпании.

"Что касается Pfizer, то движение пошло по 10 млн доз только после разговора президента (Зеленского - ИФ) с гендиром Pfizer. Мы подписали контракт и уже перечислили деньги. Мы подписали контракт на 10 млн доз, а затем уже силами министерства добили его до 20 млн доз", - сказал он.

Степанов также отметил, что в контактах с компанией Pfizer "действительно помогали ряд израильских граждан в лоббировании интересов Украины в компании Pfizer для того, чтобы мы подучили контракт со сроками поставки как можно раньше".

Он также отметил, что информировал премьер-минстра Дениса Шмыгаля о проблемах с поставкой вакцины AstraZeneca из Индии.

"О том, что у нас проблема с поставкой вакцины из Индии и о том, что нам дали разрешение только на 500 тыс. доз и нам нужно выбить остальные я написал письмо премьер-министру в первых числах марта", - сказал он, отметив, что вопрос вакцин рассматривался правительством "каждую неделю".

Вместе с тем, Степанов отметил, что "были напряженные моменты, например, потому, что госпредприятие МЗУ в прошлом году провалило закупку АРВ терапии и мы были вынуждены закупать препараты в срочном порядке".

Комментируя расход средств из ковидного фонда, Степанов отметил, что его "распорядителем был Минфин, а Минздрав, как и все остальные министерства, подавал свои предложения". 

"Мы подавали предложения, куда мы собираемся потратить деньги, но уже к июлю месяцу деньги по распределению у нас закончились", - сказал он.

По словам Степанова, для приобретения вакцин в 2022 году и в 2023 году их нужно покупать уже в 2021 году.

"Поэтому в госбюджете я просил (на вакцины - ИФ) 15,1 млрд грн, а получил 3,9 млрд", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник поддержала представление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова с должности. Представление о его увольнении 14 мая внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Шмыгаль сообщил, что основной причиной представления на увольнение Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19, неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин. При этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул наличие конфликта между Шмыгалем и Степановым, отсутствие "нормального диалога с премьер-министром" и сотрудничества с профильным комитетом Рады.

В свою очередь, Степанов уточнил, что переговоры о закупке вакцин в июле 2020 года были начаты с компанией Sinovac, в августе 2020 года Минздрав начал переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax , Sinopharm и Johnson&Johnson.

Теги: #условия #степанов #украина #moderna
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