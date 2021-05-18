Минздрав начал переговоры о закупке вакцин от COVID-19 на 2022г – Степанов

Министерство здравоохранения Украины начало переговоры о закупке вакцин от COVID-19 на 2022 год, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Две недели назад мы начали переговоры о контрактовании вакцин на 2022 год", - сказал он на внеочередном заседании Верховная Рада во вторник, отвечая на вопросы депутатов перед голосованием об отставке.

Степанов уточнил, что, в частности, такие переговоры начаты с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавала во время его визита в Киев.

"Мы с ним обговорили поставки на 2022-23 годы", - сказал он.

При этом Степанов отметил, что средняя цена по прямым контрактам на закупку ковидных вакцин на 2021 год составила $7,52 за дозу.

Он уточнил, что переговоры о закупке вакцин с компанией Sinovac были начаты в июле 2020 года. В августе 2020 года Минздрав начал переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, AstraZeneca Novavax , Sinopharm и Johnson&Johnson