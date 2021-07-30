Медицина

09:44 30.07.2021

За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек

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За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек

В течение суток 29 июля от коронавируса в Украине привили 150 253 украинцев, при этом первую прививку получили 87 014 человек, полностью завершили иммунизацию – 63 239.

"150 253 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 29 июля 2021 года. Одну дозу получили 87 014 человек полностью иммунизированы – 63 239 человек", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в пятницу.

Отмечается, что в течение суток работали 907 мобильных бригад, 2 565 пунктов прививки, 277 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу – 3 437 629 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 5 376 124 прививки", - подчеркивают в Минздраве.

Теги: #коронавірус #україна
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