Учені спостерігають за новим штамом коронавірусу, виявленим у Південній Африці - ЗМІ

Учені вивчають новий штам коронавірусу B.1.1.529 після виявлення випадків зараження ним у Південній Африці та стежать за епідеміологічною обстановкою в регіоні, повідомляє інформаційний портал News 24.

Новий варіант коронавірусу також виявили у Ботсвані та Гонконгу, зазначає News 24.

У Національному інституті інфекційних захворювань (NICD) у свою чергу заявили, що в Південній Африці вже зареєстрували 22 випадки захворювання на новий штам коронавірусу.

Новий варіант має велику кількість мутацій – 32. За словами вірусологів, велика кількість мутацій вірусу – "це серйозна проблема".

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала варіант B.1.1.529 як "під наглядом". Це означає, що цей варіант має генетичні зміни, які впливають на базові характеристики вірусу.