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13:32 21.09.2021

На всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности с 23 сентября - Шмыгаль

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На всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности с 23 сентября - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

"С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС", - написал премьер Денис Шмыгаль в "Телеграм-канале" во вторник.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, по результатам внеочередного заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято решение: установить с 00:00 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины; применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Также главам областных и города Киева государственных администраций поручено принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения Covid-19.

Как сообщалось, новые противоэпидемические ограничения вступили в силу с 20 сентября.

В "желтой" зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию также запрещаются:

- массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

Теги: #карантин #шмигаль #коронавірус #небезпека
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