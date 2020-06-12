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13:48 12.06.2020

Учасникам ЗНО не проводитимуть експрес-тестування на коронавірус

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Учасникам ЗНО не проводитимуть експрес-тестування на коронавірус

В. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко заявляє, що учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з підвищеною температурою не проводитимуть експрес-тестування на коронавірус у пунктах тестування.

"Швидкий тест на пунктах тестування не робитимуть, оскільки забезпечити таку кількість пунктів тестування, які зможуть здійснити правильне експрес-тестування, наразі неможливо", - сказав Бойко на брифінгу про умови проведення ЗНО в 2020 році, відповідаючи на запитання, чи тестуватимуть учасників тестування з підвищеною температурою.

За його словами, у відомстві розуміють, що в дітей може бути температура, яка не пов'язана з коронавірусом, а є симптомом інших хвороб, що не становлять загрози для інших. Таким особам необхідно взяти з собою довідки від сімейних лікарів, що в них температура може коливатися вище за допустимі норми, щоб їх пропускали на пункти тестування.

За словами Бойка, в 2020 році на основну сесію ЗНО зареєструвалося 379 тис. 493 людини, які складатимуть 1 млн 227 тис. 154 тестування.

Оцінювання відбуватиметься в 5 тис. 188 пунктів тестування, в яких буде задіяно 82 тис. 890 аудиторій.

Зазначається, що всі пункти тестування будуть вчасно забезпечені всім, що передбачено в протоколах Міністерства охорони здоров'я: медичними масками для учасників, інструкторів і медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфекційними засобами для рук, дезінфекційними засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

Пробне ЗНО в Україні відбудеться 15 і 17 червня. Тестування з математики основної сесії відбудеться 25 червня, з української мови та літератури - 30 червня, з фізики - 2 липня, з іспанської, німецької та французької мов - 6 липня, з англійської мови - 7 липня, з історії України - 9 липня, з біології - 13 липня, з географії - 15 липня. Додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня по 11 серпня.

Теги: #зно #коронавірус #уцояо
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