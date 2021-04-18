Экономика

15:46 18.04.2021

С понедельника украинцы в "красных" зонах карантина смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства – премьер

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С понедельника украинцы в "красных" зонах карантина смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства – премьер

Приём заявок на выплату помощи от государства для украинцев, проживающих в регионах, в которых объявлена "красная" зона карантина, в результате чего они испытывают трудности с трудоустройством или получение заработных плат, начнется с понедельника, 19 апреля.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье. Глава Кабмина уточнил, что претендовать на выплаты могут предприниматели и наемные работники.

"Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в красных зонах смогут подать запрос через портал или приложение "Дія", - написал Шмыгаль в Фейсбук.

Он также выразил надежду на то, что "местные власти также подставят плечо поддержки и увеличат выплаты людям в пределах своих регионов".

Как сообщалось, Кабинет министров обновил перечень видов деятельности, которые могут претендовать на помощь в размере 8 тыс. грн в связи с локдауном в "красных" зонах, в частности, изъял из него ряд позиций.

В частности, из перечня правительство изъяло розничную торговлю газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещения на время отпуска и другого временного проживания), ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий, а также бытовых изделий и предметов личного пользования, указано в постановлении.

Помимо этого, правительство уточнило, что на помощь может претендовать розничная торговля железными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.

 

Теги: #шмыгаль #компенсація #бізнес #коронавірус
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