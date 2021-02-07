Медицина

16:26 07.02.2021

AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от легких форм южноафриканского варианта COVID-19

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AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от легких форм южноафриканского варианта COVID-19

Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме.

Как сообщила Financial Times, это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

"При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B. 1.351", - сказал представитель AstraZeneca изданию.

"Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптацию вакцины против этого варианта и будут быстро продвигаться через клинические разработки, чтобы она была готова к осенним поставкам, если это будет необходимо", - добавил он.

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Теги: #вакцина #коронавірус #astrazeneca
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