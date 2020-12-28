У ЗСУ три нові випадки COVID-19 за добу - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на COVID-19, одну людину госпіталізовано, повідомляє в понеділок Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них один військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону. Стан здоров'я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває двоє військовослужбовців у Київській області. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10:00 28 грудня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 2 288 осіб. Загалом за час пандемії одужали - 11 161 людина, летальних випадків - 37. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 22 особи.