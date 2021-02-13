Медицина

17:25 13.02.2021

В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

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В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

В Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Всего таких бригад будет 600. Бригады будут привлекаться по мере увеличения объемов поставок вакцин", - сказал он журналистам в субботу.

По словам Ляшко, нагрузка на мобильные бригады будет рассчитана так, чтобы бригада могла без остановки проводить две дозы вакцинации.

Работники мобильных бригад будут вакцинированы в первую очередь.

Также Ляшко сообщил, что работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из расчета количества проведенных вакцинаций.

"Мы подготовили 33-й пакет в рамках программы медгарантий, по которому НСЗУ будет контрактовать медучреждения и оплачивать работу по вакцинации", - сказал он.

Также Ляшко подтвердил, что Минздрав готов через британское закупочное агентство Crown Agents выкупать вакцины, которые могут завозить коммерческие дистрибьюторы, чтобы использовать их для бесплатной вакцинации украинцев.

"Мы готовы выкупать, если вакцины кто-то будет завозить. Наша позиция, чтобы вакцинация от COVID-19 была бесплатной. Пока, правда, таких предложений официально не поступало", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавірус #моз
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