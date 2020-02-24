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11:10 24.02.2020

Скалецкая рассказала о разнице между карантином и обсервацией

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Скалецкая рассказала о разнице между карантином и обсервацией

Как передает Еспресо со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине нет карантина из-за коронавируса. Люди, эвакуированные из Уханя, помещены на двухнедельную обсервацию. Министр объяснила разницу между этими двумя понятиями.

"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - сказала Скалецкая.

Между тем, в Украине отсутствуют случаи заражения коронавирусом, поэтому никакие территории изолировать нет необходимости. Для того, чтобы удостовериться, что эвакуированные из Уханя не являются носителями вируса, они помещены под постоянный контроль, то есть на обсервацию.

"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - объясняет министр.

По словам Скалецкой, очень важно учитывать приведенные различия между обсервацией и карантином, чтобы не поддаваться панике, для которой нет никаких оснований.

"И просьба: сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только проверенной информацией, которая находится на сайте Министерства здравоохранения. И будьте здоровы", - советует министр.

Напомним, в Новых Санжарах уже четыре дня на двухнедельной обсервации находятся украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая. Вместе с ними находится также и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

 

Теги: #скалецкая #короновирус #обсервация
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