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08:24 16.06.2020

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

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В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

 

Без отправления на самоизоляцию или обсервацию в Украину будут впускать граждан из стран "зеленой зоны" с небольшим количеством активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В Украину без самоизоляции/обсервации будут впускать людей из стран, где количество активных случаев Covid-19 меньше, чем 40 на 100 тыс. население. С 15 июня введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев Covid-19 на 100 тыс. население.

"С "красной зоны" (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения), люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. С "зеленой зоны" (где показатель меньше, чем 40) - смогут не проходить самоизоляцию", - подчеркнул он.

Также Ляшко отметил, что для принятия решения о самоизоляцию/обсервацию лиц будет рассматриваться страна откуда прибывает человек и страна, гражданином которой он является. А для иностранцев обязательным условием будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания Covid-19.

Вместе с тем, Лящко добавил, что если человек является гражданином страны "красной зоны", но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.

Теги: #страны #коронавирус #украина #обсервация
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