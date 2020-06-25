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14:41 25.06.2020

Украина освободила приезжих от обсервации при условии ПЦР-теста

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Украина освободила приезжих от обсервации при условии ПЦР-теста

Кабинет министров Украины освободил приезжих от обсервации и самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду с однодневной доработкой.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольный пункты пропуска из временно оккупированных территорий в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Также предлагается внести уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу",- прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства в четверг.

Теги: #коронавирус #самоизоляция #обсервация #украина #тесты
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