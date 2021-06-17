Для прибывающих с оккупированных территорий украинцев отменена обязательная самоизоляция и обсервация

Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию и обсервацию для украинцев, прибывающих с временно оккупированных территорий.

"Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную правительству территорию с временно оккупированных территорий Украины, с 17 июня 2021 года отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку с 17 июня на территории Украины устанавливается "зеленая" зона уровня эпидемической опасности", - сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что соответствующими изменениями предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории Крыма на контролируемые правительством Украины территории, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.

Также на период, когда на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Дий вдома" не осуществляется.

В министерстве обращают внимание, что на период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тестирования.