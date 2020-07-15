События

15:46 15.07.2020

Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

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Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!", - написал он на своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 тыс. населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Теги: #туризм #украинцы #обсервация #коронавирус
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