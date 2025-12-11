Представники України, США та Європи зустрінуться в суботу, щоб обговорити план Трампа, – ЗМІ

У суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопоставлених представників США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента Трампа, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід з посиланням на "представника Білого дому та українського чиновника".

"Ця зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тлі надзвичайно високої напруженості у трансатлантичних відносинах. Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США, які вимагають від нього якнайшвидше прийняти 20-пунктний план Трампа, що передбачає значні територіальні втрати та інші поступки. Європейці закликають до терпіння, заспокоюючи Київ, але викликаючи обурення у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що зустріч у Парижі відбудеться після телефонної розмови в середу між Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Хоча Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з питань національної безпеки, поки що невідомо, чи візьме участь у ній держсекретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки. Три тижні тому Рубіо очолював американську делегацію на переговорах з Україною в Женеві, але з того часу переговори ведуть посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер.

Зеленський і європейці також хочуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але її дата ще не визначена, повідомили представник Білого дому та джерело, обізнане з ситуацією.