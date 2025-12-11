Зеленський: 20 пунктів плану – це умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів

План щодо закінчення війни – це не один документ, а їх комплекс, багато документів ще немає в фіналізованому вигляді, бо вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий 20-пунктний план, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Тобто 20 пунктів – це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у четвер.

Він також зазначив, що в економічному напрямку буде не один документ. З українського боку над економічним планом заходів будуть працювати прем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболев, віцепреʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і ще кілька людей, які працювали над угодою про мінерали.

Щодо гарантій безпеки від США має бути узгоджене достатньо загальне бачення з якимись важливими точковими пунктами.

"Після цього українська група – вже не економічна, а безпекова – буде працювати з американською групою безпеки. Це буде один документ або більше – подивимося, але гарантії безпеки мають бути дійсно ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення. Тому ми максимум уваги цьому приділяємо", - наголосив глава держави.

Президент також вважає, що з США угода щодо економіки та відбудови буде підписана, а також що будуть розроблені дієві гарантії безпеки, і їх можна буде підписати.

"І, я вважаю, що все одно це буде підписуватися одночасно – економіка, гарантії безпеки, це можуть бути паралельні процеси. Але їм потрібна рамкова угода, американці хочуть рамкову угоду, такий дипломатичний фундамент, тому що вони вважають, що в рамковій угоді є головні принципи закінчення війни", - зазначив він.