18:08 26.11.2025

У Москві очікують на детальні контакти Віткоффа з Путіним

1 хв читати

У Кремлі очікують на візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви та його детальні контакти з Володимиром Путіним, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми очікуємо такого візиту. Очікуємо детальних контактів з президентом", - сказав Пєсков, якого цитують росЗМІ, коментуючи заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова про те, що візит Віткоффа очікується наступного тижня.

Пєсков також заявив, що немає нічого страшного в тому, що опубліковані "зливи" телефонних розмов за участю Віткоффа, оскільки "сам президент Трамп, до речі, вже висловився побічно на захист Віткоффа" і "це звичайна робота переговірника зі сторонами переговорного процесу".

При цьому Пєсков заявив, що вимоги звільнити Віткоффа після публікації його телефонних розмов націлені на зрив поки що скромних результатів мирних переговорів.

"Там йде процес, процес йде серйозний, і зараз, напевно, важливішого за це немає нічого", - сказав Пєсков. За його словами, на цьому тлі "будуть з’являтися багато людей, які не будуть гребувати нічим, щоб цей процес зірвати".

