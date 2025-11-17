На Вовчанському напрямку дуже напружена ситуація, також росіяни намагаються розширити свій плацдарм біля Лиману - Трегубов

На Вовчанському напрямку зберігається важка обстановка через фактично зруйноване місто, також росіяни намагаються розширити свій плацдарм біля Лиману, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Дуже напружена ситуація на Вовчанському напрямку. Це, як на мене, зараз можливо найважча у нас. Там росіяни намагаються активно просуватися, в тому числі, і поруч з містом, в районі c.Синельникове. Враховуючи зруйнованість міста і проблеми з облаштуванням позицій, то ситуація справді важка, але хлопці тримаються", - сказав речник в ефірі телемарафону у понеділок.

За словами Трегубова, також на Харківщині напруга зберігається на Великобурлуцькому напрямку, де окупанти декілька днім тому "розширили свою зону контролю, але далі пройти не змогли".

Водночас речник зазначив, що росіяни намагаються розширити свій плацдарм біля Лиману.

11 листопада начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в ефірі телемарафону, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни змогли трохи відтісни наші війська від кордону і неглибоко зайшли.