Окупанти захопили два села під Гуляйполем та просунулися в Покровську, площа окупації зросла на рекордні 40 кв. км - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти захопити села Нове та Новоуспенівське Гуляйпільскої громади Пологівського району Запорізької області на північний схід від Гуляйполя, а також просунулися в міській забудові Покровська Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Окупанти також просунулися в районі сусіднього з Покровськом села Чунишине, а також біля розташованих поруч з захопленими Новим та Новоуспенівським сіл Солодке, Рівнопілля та Яблукове. Про взяття інших населених пунктів під контроль не йдеться.

"Ворог окупував Нове та Новоуспенівське, а також просунувся у Покровську, поблизу Чинушиного, Солодкого, Рівнопілля та Яблукового", – повідомляється в Телеграм-каналі DeepState в середу.

На мапах проєкту Чунишине показане як окуповане, Рівнопілля та Яблукове – в "сірій зоні", Солодке – частково окуповане, частково в "сірій зоні".

Площа окупації на гуляйпільському напрямку зросла за добу на 27,48 кв. км при зменшенні "сірої зони" на 19,84 кв. км, а на покровському напрямку зросла на 12,58 кв. км при зменшенні "сірої зони" на 5,59 кв. км. Натомість "сіра зона" зросла на 2,61 кв. км на часовоярському напрямку, де площа контролю окупантів не зросла. На інших ділянках фронту без змін.

Загалом, за даними DeepState, за добу окупанти збільшили площу контролю на 40,06 кв. км, що в кілька разів перевищує середні темпи просування ворога в Україні за останні місяці і стало найбільшим добовим показником у поточному році. "Сіра зона" натомість також зменшилась на рекордні 22,82 кв. км.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за 11 листопада позначив села Нове та Новоуспенівське у "сірій зоні", але повідомляв про дії окупантів у Новоуспенівському.

"Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Солодкого, Успенівки, Яблукового, Новоуспенівського та Рівнопілля, а також на схід від Гуляйполя поблизу Високого та Зеленого Гаю 10 та 11 листопада… Бойовий порядок: Підрозділи 114-го мотострілецького полку Росії діють у Новоуспенівському", - йдеться у зведенні.

Генеральний штаб Збройних сил України на мапах до свого зведення станом на 8:00 середи показував Нове та Новоуспенівське під контролем українських сил.

За даними DeepState, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.

Раніше Сили оборони півдня України повідомили, що українські підрозділи в районі Рівнопілля Запорізькоі області з метою збереження життя особового складу перемістились на більш вигідні рубежі. Рівнопілля – це сусіднє село з Ябуловим, Солодким, Новим та Новоуспенським.