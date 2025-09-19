БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

Благодійний фонд Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків, яке проходитиме в Україні в рамках проєкту "Repower Вдома".

Як повідомляє фонд у пресрелізі, впродовж 10 днів 50 медиків, які понад 400 днів працюють на фронті, пройдуть психологічну реабілітацію в Карпатах. В подальшому команда планує створити повноцінний центр відновлення.

Для запуску "Repower Вдома" фонд відкрив збір у розмірі 2,55 млн грн. Першим партнером проєкту стала технологічна компанія Adaptis, яка надала 1 млн грн на його запуск. Загалом внески компанії на підтримку Repower за весь час перевищили 4,1 млн грн.

Фонд Repower з 2023 року спеціалізується на психологічній підтримці військових медиків, співпрацює з Міноборони, Нацгвардією, бойовими підрозділами Національної поліції та ДПСУ. За два роки фонд реалізував 16 проєктів у Швеції, Данії та Іспанії, охопивши понад 1 200 учасників.

Adaptis – це інноваційна компанія, що спеціалізується на адаптації та модифікації терміналів Starlink, реалізувала понад 15 тисяч комплектів обладнання у 10+ країнах, включно з проєктами для ООН, Червоного Хреста та Сил оборони України.