Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" презентовано у Києві

Видатні музиканти України, Австрії, Німеччини та США презентували Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" на сцені Національної опери в Києві.

Понад 150 артистів виконали "Реквієм" Вольфганга Амадея Моцарта та "Кантату часів війни" сучасного композитора Йорга Відманна (Німеччина), яка в Україні прозвучала вперше.

"Кантата часів війни (Cantata in tempore belli) створена під час війни й справляє грандіозне враження… Твір вже мав світову прем'єру в Гамбурзі", - розповів на брифінгу генеральний директор-художній керівник Національної опери України Петро Чуприна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на українську прем'єру прибув і сам Відманн.

"Мені, звичайно, дуже пощастило, що мене не торкнулася війна, але вона вплинула на мене в емоційному сенсі - і я відчув потребу зайняти позицію проти воєн у світі. Саме тому я поставив у центр цієї кантати жінку, яка втратила дитину", - розповів Відманн.

За словами композитора, він музику поєднав з текстами з Біблії та з творів німецьких поетів різних століть, які стали висловлюваннями головної героїні кантати.

"Мені вдалося в кінці вистави, в останні дві хвилини, незважаючи на темряву, яка є в цій виставі і яка є у війнах, показати, що все ж таки є шматочок надії, в яку можна повірити, яка не є фальшивою і намальованою, яка є справжньою - це слово "Pax" - "Мир". Його тільки шепочуть і ледве наважуються вимовити, але із цього шепоту люди розуміють, яка в ньому сила", - зазначив композитор.

До ролі читця в "Кантаті" була залучена українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Її голос підсилив головний меседж проєкту - "шукай миру і невтомно поривайся до нього".

Українську прем'єру "Кантати" виконали хор та оркестр Національної опери, хор Капели Лятошинського Національного будинку музики, солістка - Іда Алдріан (Австрія), хормейстер – Богдан Пліш (Україна), диригент - Кент Нагано (США).

Світова прем’єра "Кантати" відбулася за участі хору Капели Лятошинського та Гамбурзького державного оркестру під орудою Нагано у лютому 2025 року в Ельбській філармонії (м.Гамбург).