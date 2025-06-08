Інтерфакс-Україна
Події
15:24 08.06.2025

Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" презентовано у Києві

2 хв читати
Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" презентовано у Києві

Видатні музиканти України, Австрії, Німеччини та США презентували Міжнародний мистецький проєкт "Музика заради миру" на сцені Національної опери в Києві.

Понад 150 артистів виконали "Реквієм" Вольфганга Амадея Моцарта та "Кантату часів війни" сучасного композитора Йорга Відманна (Німеччина), яка в Україні прозвучала вперше.

"Кантата часів війни (Cantata in tempore belli) створена під час війни й справляє грандіозне враження… Твір вже мав світову прем'єру в Гамбурзі", - розповів на брифінгу генеральний директор-художній керівник Національної опери України Петро Чуприна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на українську прем'єру прибув і сам Відманн.

"Мені, звичайно, дуже пощастило, що мене не торкнулася війна, але вона вплинула на мене в емоційному сенсі - і я відчув потребу зайняти позицію проти воєн у світі. Саме тому я поставив у центр цієї кантати жінку, яка втратила дитину", - розповів Відманн.

За словами композитора, він музику поєднав з текстами з Біблії та з творів німецьких поетів різних століть, які стали висловлюваннями головної героїні кантати.

"Мені вдалося в кінці вистави, в останні дві хвилини, незважаючи на темряву, яка є в цій виставі і яка є у війнах, показати, що все ж таки є шматочок надії, в яку можна повірити, яка не є фальшивою і намальованою, яка є справжньою - це слово "Pax" - "Мир". Його тільки шепочуть і ледве наважуються вимовити, але із цього шепоту люди розуміють, яка в ньому сила", - зазначив композитор.

До ролі читця в "Кантаті" була залучена українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Її голос підсилив головний меседж проєкту - "шукай миру і невтомно поривайся до нього".

Українську прем'єру "Кантати" виконали хор та оркестр Національної опери, хор Капели Лятошинського Національного будинку музики, солістка - Іда Алдріан (Австрія), хормейстер – Богдан Пліш (Україна), диригент - Кент Нагано (США).

Світова прем’єра "Кантати" відбулася за участі хору Капели Лятошинського та Гамбурзького державного оркестру під орудою Нагано у лютому 2025 року в Ельбській філармонії (м.Гамбург).

Теги: #проєкт_музика_заради_миру #відманн

ВАЖЛИВЕ

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

Конкурс на очільника БЕБ призупинено через підозру трьох кандидатів у зв'язках з РФ

Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

ОСТАННЄ

Омбудсман України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання людей

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

Група росіян, що просунулась у Кіндрашівці, не має логістики з основною групою військ - DeepState

Через удар російського БпЛА у Старому Салтові постраждали троє цивільних

В Офісі президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, говорили про російську пропаганду

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові

У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"

Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, на південному сході сильна спека

СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА