Чехія візьме участь в 6 проєктах модернізації українських медзакладів

Чехія візьме участь в шести публічних інвестиційних проєктах модернізації українських медичних закладів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, наразі Єврокомісія погодила проєкти модернізації Львівського обласного госпіталя ветеранів війн та репресованих, Рівненського обласного госпіталя ветеранів війни, Волинської обласної клінічної лікарні, Криворізької міської лікарні №5, Міської клінічної лікарні №16 Дніпра та Київської обласної дитячої лікарні.

МОЗ зазначає, що Чехія є учасником програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у семи регіонах України.

Наразі росіяни пошкодили 1984 об'єкти медзакладів та ще 301 — зруйнували вщент. За оцінкою Світового банку потреби на відновлення в медичній сфері України на найближчі 10 років складають $19,4 млрд.

Від початку повномасштабної війни МЗС Чехії виділило EUR4,3 млн на медичне обладнання та техніку для українських лікарень, машини швидкої допомоги, автобуси та засоби зв'язку для медичних підрозділів.