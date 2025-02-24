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Понад 40 лідерів узяли участь у пленарному засіданні "Підтримуй Україну" у день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення у Києві, повідомила пресслужба президента України.

"У день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення у Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося пленарне засідання "Підтримуй Україну". У ньому онлайн та офлайн узяли участь понад 40 глав держав та урядів, інституцій Європейського Союзу та міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні на сайті президента України у понеділок.

Зокрема, до Києва приїхали президенти: Фінляндії – Александр Стубб, Латвії – Едгарс Рінкевичс, Литви – Гітанас Наусєда; прем’єр-міністри: Канади – Джастін Трюдо, Данії – Метте Фредеріксен, Естонії – Крістен Міхал, Ісландії – Кріструн Фростадоттір, Норвегії – Йонас Гар Стере, Іспанії – Педро Санчес, Швеції – Ульф Крістерссон; Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

В онлайн-форматі до засідання приєдналися президенти: Польщі – Анджей Дуда, Німеччини – Франк-Вальтер Штайнмаєр, Чехії – Петр Павел, Туреччини – Реджеп Таїп Ердоган, Швейцарії – Кетрін Келлер-Зуттер, Молдови – Мая Санду, Мальти – Міріам Спітері Дебоно та в. о. Президента Румунії Іліє Боложан; прем'єр-міністри: Хорватії – Андрей Пленкович, Нідерландів – Дік Схооф, Албанії – Еді Рама, Японії – Шігеру Ішіба, Бельгії – Барт де Вевер, Болгарії – Росен Желязков, Великої Британії – Кір Стармер, Греції – Кіріакос Міцотакіс, Ірландії – Мікхол Мартін, Ліхтенштейну – Даніел Ріш, Люксембургу – Люк Фріден, Чорногорії – Мілойко Спаїч, Словенії – Роберт Голоб, канцлер Австрії Александер Шалленберг; віцепремʼєр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, віцепрем’єр – міністр з питань плану відновлення та економіки знань Словаччини Петер Кмец.

До учасників засідання звернулися: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Під час зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги Україні. Зокрема, президентка Європейської комісії повідомила про допомогу на 3,5 млрд євро вже в березні цього року. Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його країна виділить 100 млн євро на засоби ППО, а премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро цього року.

За словами Джастіна Трюдо, Канада надасть Україні партію БМП LAV III, системи посадки літаків F-16 та чотири тренажери для цих винищувачів, боєприпаси, спорядження, медичні аптечки, а також першу частину допомоги на суму $5 млрд коштом надходжень від заморожених російських активів. Крім того, Канада планує надати грант на підтримку енергетичної безпеки.

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що Сполучене Королівство передасть Україні пакет оборонної допомоги на 4,5 млрд фунтів стерлінгів, та оголосив про найбільший із початку повномасштабного вторгнення РФ санкційний пакет проти Росії. Під санкції потрапили понад сто фізичних та юридичних осіб, а також 40 суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зауважив, що його країна виділить Україні 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги, а також 300 млн євро на підтримку енергетики. Крім того, Норвегія планує відкрити канал інвестицій в українську промисловість, на яку спрямують 300 млн євро. Загалом на підтримку України Норвегія виділить 3,5 млрд євро цього року.