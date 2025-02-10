NPL у банківському секторі за 2024 скоротився до 30% - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом минулого року скоротилась на 7,1 відсоткових пункти (в.п.) – до 30,3% на початок поточного року, тоді як обсяг NPL скоротився на 29,1 млрд грн - до 393,2 млрд грн, повідомляє Національний банк України.

Серед ключових чинників зменшення рівня проблемної заборгованості в банківському секторі регулятор називає збільшення обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних.

Нарощенню кредитів у нацвалюті сприяло поступове відновлення попиту та зниження ставок за ними до рівня, який був наприкінці "доковідного" 2019 року.

Зазначається, що частка NPL у роздрібному кредитному портфелі за цей час знизилася на 8 в. п. - до 15,5%.

"Водночас дещо поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів – частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 5,2 в. п. до 39% ", - підкреслив Нацбанк.

Скорочення NPL зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських – до 12,6%, державних – до 43%, у фінустановах з іноземним капіталом – до 10,9%.

Без урахування боргів колишніх власників державного ПриватБанку та старих боргів, утворених до кризи 2015–2017 років, частка непрацюючих кредитів станом на 1 січня 2025 року становить 24,8% в державних банках та 18,6% – загалом у банківській системі. Це найнижчий показник NPL по системі з жовтня 2022 року, відмічає регулятор.

"Якість працюючого портфеля залишається високою: показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до непрацюючих зіставні з показниками довоєнного рівня. Аналіз фінансового стану корпоративних боржників свідчить, що в портфелях банків переважають кредити хороших клієнтів", - коментує Нацбанк.

У той же час, НБУ зазначає, що про закредитованість мова не йде: бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить 10%.

"Банки й надалі нарощуватимуть кредитний портфель, однак якість позик, за оцінками респондентів, дещо погіршуватиметься. Зокрема, більш негативні очікування якості роздрібного портфеля мали окремі великі банки", - навів НБУ дані за результатами щоквартального опитування про умови банківського кредитування.

Тенденція на зменшення частки NPL триває з початку 2023 року. До повномасштабного вторгнення Росії проблемна заборгованість в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.