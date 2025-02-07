Правоохоронці викрили групу кримінальних авторитетів, які брали участь у злочинних "сходках" у тюрмі

Правоохоронці викрили групу кримінальних авторитетів, які організовували і брали участь в злочинних зібраннях у Криворізькій виправній установі, повідомляє Національна поліція України.

"Сходки" проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань і стосувалися перерозподілу сфер впливу, а також конфлікту між "смотрящими" в установі. Один із них не виконав "рішення", тим самим порушив "воровські закони". Щоб остаточно вирішити конфлікт, вони звернулися до "ворів в законі", які перебувають за кордоном – Італії та росії", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Зазначається, що, окрім сторін конфлікту, лідерів злочинного світу, на онлайн-сходці були присутні інші кримінальні авторитети – "смотрящі" за СІЗО в Дніпрі та Кривому Розі, за містом Кривий Ріг та так звана довірена особа "вора в законі" Умки.

Правоохоронці провели заходи на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей за місцями проживання та утримання фігурантів. Довірену особу "вора в законі" Умки затримали в Києві, ще одного кримінальника - у Кривому Розі.

На підставі зібраних доказів затриманим та ще чотирьом представникам криміналітету слідчі оголосили підозри. Залежно від участі у протиправній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані: ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в установах виконання покарань), ч. 1 ст. 255-2 (Організація у проведенні та участь у злочинному зібранні (сходці), ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу до особи, яка перебуває у статусі "вора в законі", з метою застосування нею такого впливу) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час слідчих дій правоохоронці вилучили майна на понад 10 млн грн. Серед іншого – наркотики, боєприпаси, автомобілі преміум класу. Нині затриманим кримінальникам обрані запобіжні заходи – тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованим статтями - до 15 років позбавлення полі.

Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру "ворам в законі", які перебувають за кордоном.