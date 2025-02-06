Інтерфакс-Україна
Події
08:12 06.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1240 осіб та 135 одиниць техніки

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Війська РФ за добу втратили 1240 осіб та 135 одиниць техніки

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, 18 танків, 16 бронемашин, 46 артсистем, 83 БПЛА, а також 135 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно особового складу ‒ близько 845310 (+1240) осіб /, танків ‒ 9965 (+18) од, бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16) од, артилерійських систем – 22753 (+46) од, РСЗВ – 1271 (+2) од, засоби ППО ‒ 1055 (+2) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од, спеціальна техніка ‒ 3737 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_всу #сводка

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