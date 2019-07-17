Выборы2019

Выборы

14:39 17.07.2019

Треть украинцев проголосовали бы за внеблоковый статус Украины на соответствующем референдуме, но неопределившихся с позицией немногим меньше – соцопрос

1 мин читать

Почти треть украинцев поддерживают внеблоковый статус Украины и проголосовали бы за него на всеукраинском референдуме о законодательном закреплении такого статуса страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, если бы сейчас проходил референдум о законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 32,4% респондентов проголосовали бы за внеблоковость страны. 26% проголосовали бы против, 12,6% - не принимали бы участие в таком референдуме, а 29% - не знают или затруднились ответить.

В то же время, если бы в настоящее время проходил референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то такое решение поддержали бы 51,1% опрошенных, проголосовали бы против 24,9%, что, 8,9% заявили, что не принимали бы участие в таком референдуме, а 15,1% затруднились ответить.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.

Теги: #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 17.07.2019
Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в премьеры у сограждан - соцопрос

Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в премьеры у сограждан - соцопрос

13:33 17.07.2019
Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

13:34 15.07.2019
Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

13:24 15.07.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

15:41 12.07.2019
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенка обходит Оппозиционную платформу

Опрос Info Sapiens: Партия Порошенка обходит Оппозиционную платформу

17:25 04.07.2019
В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий"

В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий"

16:04 04.07.2019
Оппозиционный блок преодолевает проходной барьер на выборах в Раду, - соцопрос

Оппозиционный блок преодолевает проходной барьер на выборах в Раду, - соцопрос

14:54 04.07.2019
В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

12:32 27.06.2019
К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

14:39 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Возбуждено дело по факту распространения антирекламы на кандидата от партии "Слуга народа" в Киевской области

Во Львовской области поступило более 17 тыс. заявлений о смене места голосования на выборах в Раду

Александр Вилкул: "Оппозиционный блок" готов голосовать за законы, защищающие украинский народ

Вилкул предложил президенту создать Украинский институт русского языка

Смешко о заявлении Гриценко обломать ему рога: Полковник, прекратите истерику

"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Минимум три экзит-пола будут проведены на внеочередных выборах в Раду 21 июля

Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

Данилюк выступает за постоянное усовершенствование системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА